CDU hat jetzt zwei Kandidaten
Auch ein Polizist will Landrat im AK-Land werden
Christof Weitershagen hat neben dem Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus sein Interesse bekundet, bei der Landratswahl im
Christof Weitershagen hat neben dem Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus sein Interesse bekundet, bei der Landratswahl im Kreis Altenkirchen am 11. April 2027 für die CDU ins Rennen zu gehen.
Sascha Ditscher

Wer wird Nachfolger von Peter Enders als Landrat im Kreis Altenkirchen? Vor der Wahl am 11. April 2027 muss sich die heimische CDU erst einmal zwischen mindestens zwei Bewerbern entscheiden. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Rennen um die Nachfolge von Landrat Peter Enders im AK-Land nimmt Fahrt auf. Nach dem Ersten Kreisbeigeordneten Tobias Gerhardus, der von seinem Gemeindeverband Heller-Daadetal offiziell als Kandidat nominiert wurde, hat nun ein zweiter Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen, um für die CDU im kommenden Jahr ins Rennen zu gehen: Christof Weitershagen aus Birken-Honigsessen, aktuell Leiter des Lagezentrums im Mainzer Ministerium des ...
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