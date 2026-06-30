Vier Tage lang wird am Weyerdamm gefeiert: Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 setzt nach dem Jubiläumsjahr wieder auf ihr bewährtes Programm mit Zapfenstreich, Festumzug, Frühschoppen und Vogelschießen.
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Ein Jahr nach dem Jubiläumsfest kehrt die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 zum gewohnten Ablauf zurück. Von Freitag, 3. Juli, bis Montag, 6. Juli, wird im Festzelt am Weyerdamm gefeiert. „Im Jubiläumsjahr wurde etwas mehr geboten, jetzt kommen wir zur Normalität zurück“, sagt Schützenmeister und Erster Vorsitzender Jörg Gerharz im Gespräch mit unserer Zeitung.