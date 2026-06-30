Vier Tage Feierlichkeiten
Altenkirchener Schützenfest setzt auf Bewährtes
Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 formiert sich, um unter den Klängen des Spielman
Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 formiert sich, um unter den Klängen des Spielmannszugs Heimbach-Weis sowie des Musikvereins Scheuerfeld feierlich den Großen Zapfenstreich zu zelebrieren.
Thomas Hoffmann

Vier Tage lang wird am Weyerdamm gefeiert: Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 setzt nach dem Jubiläumsjahr wieder auf ihr bewährtes Programm mit Zapfenstreich, Festumzug, Frühschoppen und Vogelschießen.  

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Ein Jahr nach dem Jubiläumsfest kehrt die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 zum gewohnten Ablauf zurück. Von Freitag, 3. Juli, bis Montag, 6. Juli, wird im Festzelt am Weyerdamm gefeiert. „Im Jubiläumsjahr wurde etwas mehr geboten, jetzt kommen wir zur Normalität zurück“, sagt Schützenmeister und Erster Vorsitzender Jörg Gerharz im Gespräch mit unserer Zeitung.

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