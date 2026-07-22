150 Jahre Bindweider Bergkapelle: Im Westerwald treffen Bergmannstradition und moderne Blasmusik aufeinander. Große Festtage, Überraschungen und ein lebendiges Maskottchen versprechen mitreißende Momente für Jung und Alt.
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Seit 150 Jahren ist die Bindweider Bergkapelle 1876 Malberg aus der Musikgeschichte des Westerwaldes nicht mehr wegzudenken. Sie gehört zu den traditionsreichsten Blasorchestern im nördlichen Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr feiert sie unter der Schirmherrschaft von Verbandsbürgermeister Joachim Brenner von Freitag, 14.