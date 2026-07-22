Feier mit Blasmusik 150 Jahre Bindweider Bergkapelle: Jubiläum steht an Gaby Wertebach 22.07.2026, 13:30 Uhr

i Die Bindweider Bergkapelle in alten Zeiten Verein. Helmut Weber

150 Jahre Bindweider Bergkapelle: Im Westerwald treffen Bergmannstradition und moderne Blasmusik aufeinander. Große Festtage, Überraschungen und ein lebendiges Maskottchen versprechen mitreißende Momente für Jung und Alt.

Seit 150 Jahren ist die Bindweider Bergkapelle 1876 Malberg aus der Musikgeschichte des Westerwaldes nicht mehr wegzudenken. Sie gehört zu den traditionsreichsten Blasorchestern im nördlichen Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr feiert sie unter der Schirmherrschaft von Verbandsbürgermeister Joachim Brenner von Freitag, 14.







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