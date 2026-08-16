Malberg feiert Jubiläum
150 Jahre Bindweider Bergkapelle gefeiert
Der sonst so souveräne Moderator Uwe Fischer sang ausgelassen mit und war nach eigenem Bekunden "total geflasht"
Der sonst so souveräne Moderator Uwe Fischer sang ausgelassen mit und war nach eigenem Bekunden "total geflasht"
Gaby Wertebach

Die Bindweider Bergkapelle feiert 150 Jahre – ein Fest voller Musik, Tradition und überraschender Momente. Von meterhoher Klarinette bis zum tanzenden Maskottchen: Ein Abend, der Geschichte lebendig werden ließ.

Lesezeit 3 Minuten
150 Jahre Bindweider Bergkapelle (BBK): Das wurde am Freitagabend im Festzelt in Malberg gefeiert. Die Besucher erwartete ein grandioser Abend voller Musik, Emotionen, Humor, Erinnerungen und jeder Menge Gänsehautmomente. Vor dem Zelt kündete die eigens für das Fest gefertigte, meterhohe Klarinette, in rotes Licht getaucht, das besondere Ereignis an.
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