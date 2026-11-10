125 Jahre Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen: Nach einem Jahr voller Konzerte und begeisterter Publikumsmomente klingt das Jubiläum demnächst aus. Ein besonderes Abschlusskonzert am 29. November verspricht den krönenden Schlussakkord.
Lesezeit 1 Minute
Ein bewegtes Jahr liegt fast hinter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die ihr 125-jähriges Jubiläum mit vielen Höhepunkten gefeiert hat und noch feiert. Der stellvertretende Vorsitzende Philipp Orthen lässt die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren.