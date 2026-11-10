Klangreiches Jubiläum 125 Jahre: Wissens Kapelle feiert mit Musikfesten Thomas Hoffmann 10.11.2026, 09:00 Uhr

i Musikalisches Aushängeschild mit Tradition: Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen 1901 e.V. blickt gemeinsam mit ihrem Dirigenten Christoph Becker auf ein tolles Jubiläumsjahr 2026, das am 29. November beim Adventskonzert in der Pfarrkirche Kreuzerhöhung mit einem weiteren Höhepunkt seinen konzertanten Abschluss findet. Archiv Thomas Hoffmann

125 Jahre Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen: Nach einem Jahr voller Konzerte und begeisterter Publikumsmomente klingt das Jubiläum demnächst aus. Ein besonderes Abschlusskonzert am 29. November verspricht den krönenden Schlussakkord.

Ein bewegtes Jahr liegt fast hinter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die ihr 125-jähriges Jubiläum mit vielen Höhepunkten gefeiert hat und noch feiert. Der stellvertretende Vorsitzende Philipp Orthen lässt die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren.







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