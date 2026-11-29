Adventstreff in Bad Bodendorf Zauberhaftes Winterdorf ersetzt Kunstweihnachtsmarkt Judith Schumacher 29.11.2026, 17:00 Uhr

i Gina und Udo Stanglmeier gehören mit ihren asiatischen Schnitzereien immer zu den Standbetreibern. Judith Schumacher

Der Bahnhofsvorplatz in Bad Bodendorf hat sich am Wochenende in ein zauberhaftes Winterdorf mit Ständen, Musik und Kinderprogramm verwandelt. Dorfbewohner und Gäste waren zum stimmungsvollen Bummel und gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Die Zeiten, in denen es in Bad Bodendorf den üppigen Kunstweihnachtsmarkt im ehemaligen Kurmittelhaus gab, sind wegen des maroden Zustands der Ruine vorbei. Doch die Bad Bodendorfer wussten sich zu helfen und verwandelten den Bahnhofsvorplatz am kleinen Weinberg in ein zauberhaftes Winterdorf.







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