Einsatz für Bedürftige Wie sich die Ahrweiler Tafel in 20 Jahren verändert hat Judith Schumacher 10.08.2026, 12:30 Uhr

i Fühlt sich bei ihrer Arbeit für die Tafel Ahrweiler und Sinzig am richtigen Platz: Laura Dedenbach. Judith Schumacher

Seit 20 Jahren sammelt die Ahrweiler Tafel überschüssige Lebensmittel und unterstützt Bedürftige – doch die Nachfrage steigt. Ehrenamtliche stemmen die Logistik, oft sind ganze Familien betroffen. Wie funktioniert das Netzwerk hinter der Hilfe?

Seit 20 Jahren werden über die Ahrweiler Tafel von Ehrenamtlichen Lebensmittel, Hygieneartikel und andere Dinge des täglichen Gebrauchs an Menschen verteilt, denen es am Nötigsten zum Leben fehlt. Die Tafelausgabestellen in der Ahrweiler Bahnhofsstraße 5 und in der Sinziger Koblenzer Straße 1a arbeiten mit Fahrern zusammen, die auf festgelegten Touren regelmäßig 50 Geschäfte, Discounter oder Bäckereien anfahren.







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