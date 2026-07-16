Beim Gedenktag zur Ahrflut Wie Presse für Merz eingeschränkt wurde Maja Wagener 16.07.2026, 15:00 Uhr

i In abgetrennten und mit roten Bändern eingezäunten Bereichen wurden wir Journalisten gewissermaßen eingesperrt. Gespräche mit Besuchern waren für viele von uns erst nach Abreise von Merz möglich. Bastian Hauck

Als Sicherheitsrisiko habe ich mich als Journalistin bisher noch nicht gefühlt, schon gar nicht, wenn es um öffentliche Auftritte von bekannten Politikern geht. Das hat sich beim fünften Gedenktag zur Flutkatastrophe im Ahrtal geändert.

Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren am fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Für die Termine der Politiker akkreditierten sich viele Pressevertreter aus der Region, Mainz und ganz Deutschland. Doch die bisher gewohnte, selbstverständliche Freiheit, sich unter die Gäste zu mischen, Besucher auf dem Ahrweiler Marktplatz zu befragen oder – Gott bewahre – Merz direkt anzusprechen, wurde uns ...







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