Ladenlokal in Bad Neuenahr Wie Feinkost Schmickler sämtliche Krisen bewältigt hat Rike Schmickler-Bouvet 25.11.2026, 05:00 Uhr

i Dirk und Andrea Schmickler: Sie sind glücklich, ihren Feinkosthandel nach der Flut wieder eröffnet zu haben. Rike Schmickler-Bouvet

Zerstört, bedroht — und doch zurück: Ein Feinkostladen im Ahrtal hat alle Krisen überstanden. Andrea und Dirk Schmickler erzählen, wie Ideen und treue Kundschaft den mutigen Neuanfang möglich machten.

Seit 34 Jahren betreiben Andrea und Dirk Schmickler einen Feinkosthandel im Kreis Ahrweiler. In dieser Zeit bangten sie mehr als einmal um ihre Existenz: Wohnungsbrand, Corona und die vollständige Zerstörung ihres Geschäfts in Bad Neuenahr durch die Flutkatastrophe 2021 sorgten immer wieder für Zitterpartien.







Artikel teilen

Artikel teilen