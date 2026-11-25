Zerstört, bedroht — und doch zurück: Ein Feinkostladen im Ahrtal hat alle Krisen überstanden. Andrea und Dirk Schmickler erzählen, wie Ideen und treue Kundschaft den mutigen Neuanfang möglich machten.
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Seit 34 Jahren betreiben Andrea und Dirk Schmickler einen Feinkosthandel im Kreis Ahrweiler. In dieser Zeit bangten sie mehr als einmal um ihre Existenz: Wohnungsbrand, Corona und die vollständige Zerstörung ihres Geschäfts in Bad Neuenahr durch die Flutkatastrophe 2021 sorgten immer wieder für Zitterpartien.