Situation war kritisch Wie es zur Trinkwasserknappheit in Remagen kommt Judith Schumacher 23.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Remagener Bürger sind angehalten, Trinkwasser zu sparen. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Die Trinkwassersituation am Sonntag in Remagen war bereits recht kritisch, als die Stadtverwaltung die Bürger aufrief, Wasser zu sparen. Wie kam es zu dem Engpass, wie geht es nun weiter und wie sieht die Situation etwa in Sinzig aus?

Außergewöhnlich hoher Wasserverbrauch im Stadtgebiet Remagen hat am Wochenende zu einem Aufruf von Verwaltung und den Stadtwerken an die Bevölkerung geführt, den Wasserverbrauch auf das Notwendigste zu beschränken. Dies sei dringend notwendig, denn offenbar kann die Situation dazu führen, dass im schlimmsten Fall die Wasserversorgung der Stadt zum Erliegen kommen könnte.







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