Leben an der B9 Wie die aktuelle Bundesstraße am Rhein Form annahm Silke Müller 07.03.2026, 12:00 Uhr

i Das Foto von den Abeiten des Ausbaus der B9 in Bad Breisig stammt aus dem Jahr 1954. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die B9 ist diesseits des Rheins eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen für den Verkehr. Allein durch Bad Breisig rollen aktuell rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag. Aber wie entstand die heutige Bundesstraße? Das zeigen historische Bilder.

Die 1950er-Jahre waren eine entscheidende Epoche für die Mobilität diesseits des Rheins, von der Verkehrsteilnehmer auf der Nord-Süd-Achse noch immer profitieren. Denn in dieser Zeit wurde der B9-Ausbau bei Brohl auf einer neuen Trasse geplant. Diese Arbeiten haben Ende der 1950er-Jahre begonnen.







