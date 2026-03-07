Leben an der B9
Wie die aktuelle Bundesstraße am Rhein Form annahm
Das Foto von den Abeiten des Ausbaus der B9 in Bad Breisig stammt aus dem Jahr 1954.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die B9 ist diesseits des Rheins eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen für den Verkehr. Allein durch Bad Breisig rollen aktuell rund 20.000 Fahrzeuge pro Tag. Aber wie entstand die heutige Bundesstraße? Das zeigen historische Bilder. 

Lesezeit 1 Minute
Die 1950er-Jahre waren eine entscheidende Epoche für die Mobilität diesseits des Rheins, von der Verkehrsteilnehmer auf der Nord-Süd-Achse noch immer profitieren. Denn in dieser Zeit wurde der B9-Ausbau bei Brohl auf einer neuen Trasse geplant. Diese Arbeiten haben Ende der 1950er-Jahre begonnen.

