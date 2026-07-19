Feuchte Tücher und Schatten
Wie das Seniorenwohnheim Bad Bodendorf der Hitze trotzt
Sitzplätze mit Sonnenschirmen stehen im Garten vieler Pflegeheime, wie hier in Berlin (Symbolbild).
Sitzplätze mit Sonnenschirmen stehen im Garten vieler Pflegeheime, wie hier in Berlin (Symbolbild).
Elisa Schu. picture alliance/dpa

Ältere Menschen leiden besonders unter den Hitzewellen. Wie gehen Seniorenwohnheime im Kreis Ahrweiler damit um? Mit vielen einzelnen Maßnahmen, sagt der Leiter des Wohnheims in Bad Bodendorf. Bestehende Einrichtungen würden alleingelassen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Hitze der vergangenen Tage und Wochen stellt auch die Seniorenwohnheime vor besondere Herausforderungen. Einrichtungsleiter Harald Monschau berichtet, wie das Maranatha in Bad Bodendorf mit den Temperaturen umgeht. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend habe dem Maranatha Handlungsempfehlungen bei anhaltenden Hitzeperioden für Mitarbeiter und Angehörige der Bewohner gegeben.
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