Ältere Menschen leiden besonders unter den Hitzewellen. Wie gehen Seniorenwohnheime im Kreis Ahrweiler damit um? Mit vielen einzelnen Maßnahmen, sagt der Leiter des Wohnheims in Bad Bodendorf. Bestehende Einrichtungen würden alleingelassen.

Die Hitze der vergangenen Tage und Wochen stellt auch die Seniorenwohnheime vor besondere Herausforderungen. Einrichtungsleiter Harald Monschau berichtet, wie das Maranatha in Bad Bodendorf mit den Temperaturen umgeht.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend habe dem Maranatha Handlungsempfehlungen bei anhaltenden Hitzeperioden für Mitarbeiter und Angehörige der Bewohner gegeben.