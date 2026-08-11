Dreharbeiten für Ahrflut-Serie Wie das Film-Team mit der Verantwortung umgeht Martin Ingenhoven 11.08.2026, 18:00 Uhr

i Dreharbeiten für neue fiktionale ARD-Serie zur Flut im Ahrtal Rico Rossival

Die neue ARD‑Serie „Im Tal“ wirft einen intensiven Blick auf die Flutnacht im Ahrtal: fiktionale Schicksale, nah an den Menschen im Ahrtal. Wie gehen Regisseure und Schauspieler mit der Verantwortung gegenüber Betroffenen um? Wir haben nachgefragt.

„Wenn man das erste Mal durchs Ahrtal fährt und die riesige Landmasse sieht, die von der Flutkatastrophe betroffen war, wird einem erst das wahre Ausmaß deutlich.“ So beschreibt Schauspieler Riccardo Campione den Moment, in dem ihm die Dimension der Katastrophe vom 14.







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