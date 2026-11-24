Wandern, Konzert und ein Comic Wie das Brohltal zum Top-Ausflugsziel werden will Martin Ingenhoven 24.11.2026, 10:00 Uhr

i Wandern auf der Eifelleiter, einem der beliebten Wanderwege in der Region. Klaus-Peter Kappest

Die Vulkanregion Laacher See wird bei Touristen immer beliebter. Mitgrund dafür sind Blogger und Influencer, die die Region erlebt haben und ihre Erlebnisse teilen. Doch auch die Tourist-Info lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Mehr als 727.000 Menschen haben sich ein Video über Wanderwege in der Vulkanregion Laacher See angesehen. Diese Zahl lässt aufhorchen. Schließlich geht es dabei nicht um ferne Traumstrände oder spektakuläre Großstädte, sondern um Wanderziele wie den „Volkesfelder Heidehimmel“ oder den „Riedener Seeblick“.







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