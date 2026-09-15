Klimaresistent und aromatisch Weingut Lingen liest ersten Sauvignac an der Ahr Maja Wagener 15.09.2026, 12:30 Uhr

i Jede Traube des ersten Sauvignacs wird von Winzer Niklas Lingen (links), Martin Graf und Kollegen von Hand gelesen. Martin Gausmann

Sauvignac gibt es im Ahrtal bisher nur auf einer Fläche des Weinguts Lingen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 2024 gepflanzt, haben die Winzer die Trauben der klimaresistenten Rebsorte nun erstmals gelesen – von Hand und mit besonderer Spannung.

Warmes Herbstlicht fällt auf die reifen Trauben im Weinberg der Familie Lingen oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die gerade einmal dreijährigen Reben strotzen vor Kraft und hängen voller Früchte. Sauvignac sei eine klimaresistente Rebsorte, sagt Winzer Jan Lingen: „Das ist der einzige Weinberg, den es damit an der Ahr gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen