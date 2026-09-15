Sauvignac gibt es im Ahrtal bisher nur auf einer Fläche des Weinguts Lingen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 2024 gepflanzt, haben die Winzer die Trauben der klimaresistenten Rebsorte nun erstmals gelesen – von Hand und mit besonderer Spannung.
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Warmes Herbstlicht fällt auf die reifen Trauben im Weinberg der Familie Lingen oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die gerade einmal dreijährigen Reben strotzen vor Kraft und hängen voller Früchte. Sauvignac sei eine klimaresistente Rebsorte, sagt Winzer Jan Lingen: „Das ist der einzige Weinberg, den es damit an der Ahr gibt.