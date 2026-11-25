Nach fünf Jahren steht die AuEG vor einem Wechsel an der Spitze: Hermann-Josef Pelgrim macht Platz für einen neuen Geschäftsführer. Der „Neue“ ist Torsten Bölinger. Wir stellen ihn kurz vor.
Lesezeit 1 Minute
Nach gut fünf Jahren als Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH (AuEG) gibt Hermann-Josef Pelgrim seine Aufgabe zum Jahresende in jüngere Hände. Am Dienstag, 1. Dezember, beginnt für seinen Nachfolger Torsten Bölinger die zweimonatige Einarbeitungszeit, sodass Pelgrim am 1.