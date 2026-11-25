Pelgrim übergibt an Bölinger Wechsel der Geschäftsführung bei AuEG in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 25.11.2026, 12:00 Uhr

i Gut angekommen in der neuen Stadtspitze: Torsten Bölinger (Bildmitte) ist ab Januar neuer AuEG-Geschäftsführer. Zur Vorstellung waren dabei: der Erste Beigeordnete Peter Diewald (links), der bisherige AuEG-Geschäftsführer Hermann-Josef Pergrim (2. von links) und sein Partner Herbert Wiemer (2. von rechts) sowie Bürgermeister Pascal Rowald (rechts). Jochen Tarrach

Nach fünf Jahren steht die AuEG vor einem Wechsel an der Spitze: Hermann-Josef Pelgrim macht Platz für einen neuen Geschäftsführer. Der „Neue“ ist Torsten Bölinger. Wir stellen ihn kurz vor.

Nach gut fünf Jahren als Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH (AuEG) gibt Hermann-Josef Pelgrim seine Aufgabe zum Jahresende in jüngere Hände. Am Dienstag, 1. Dezember, beginnt für seinen Nachfolger Torsten Bölinger die zweimonatige Einarbeitungszeit, sodass Pelgrim am 1.







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