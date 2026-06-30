Blick auf Sinziger Ahrverlauf
Was zur Ahraufweitung in einer Sitzungsvorlage steht
Bei der Aufweitung der Ahr wie hier in Bad Bodendorf sollen zahlreiche Bäume gefällt werden.
Bei der Aufweitung der Ahr wie hier in Bad Bodendorf sollen zahlreiche Bäume gefällt werden.
Judith Schumacher

Die anstehende Ahraufweitung bereitet manchem Bürger Bauchschmerzen. Für Antworten auf konkrete Fragen unserer Zeitung sei es noch zu früh, meint die Kreisverwaltung. Doch ein paar Antworten finden sich in einer Sitzungsvorlage.

Lesezeit 2 Minuten
Grundsätzliches zur Gewässeraufweitung für den Bereich zwischen der Ehlinger Lay bis zum Spessartsteg findet sich in der Sitzungsvorlage des Sinziger Stadtratsbeschlusses, als es um die dann notwendige Verlegung des Naherholungsgebiets Schwanenteich bei Bad Bodendorf ging.

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