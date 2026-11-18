Der beliebte Dorfladen in Unkelbach bekommt einen Nachfolger: Im Dezember soll an gleicher Stelle ein „Dorfspezi“ öffnen – teils Selbstbedienung, teils Service. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um den neuen Markt.
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Der Abschied von dem hochgeschätzten Kaufmann Paul Juchem ist vielen in Unkelbach schwergefallen. Juchem hatte in der Schulstraße 41 Jahre lang nicht nur sein Nahversorgungsgeschäft „Nah und gut“ geführt, sondern den Dorfbewohnern auch oft hilfreich zur Seite gestanden.