Kaum neue Info am Montag Was inzwischen zum Banküberfall in Sinzig bekannt ist Maja Wagener 11.05.2026, 17:44 Uhr

i Bilder von dem Tag der Geiselnahme in der Sinziger Innenstadt. Martin Gausmann

Die Polizei hält sich auch am Montag nach dem Banküberfall in Sinzig bedeckt bezüglich weiterer Informationen zur Fahndung oder dem Hergang des Bankraubes. Doch es gibt zumindest einige neue Details.

Sehr schwer tut sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz damit, weitere Details zur mutmaßlichen Geiselnahme vom Freitag, 8. Mai, in Sinzig herauszugeben. Dort war gegen 9 Uhr morgens ein Geldtransporter vor einer Bank in der Innenstadt von einem oder mehreren Tätern überfallen worden.







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