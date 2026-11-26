Entspannt und offen zeigt sich Heike Holzapfel beim Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Juni leitet sie die Dagernova als erste Frau an der Spitze und hat schon einige Weichen neu gestellt. Warum sie im Team arbeitet und wie gemacht für den Job ist.
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Die ersten Monate hat Heike Holzapfel als erste Vorstandsvorsitzende der Dagernova, nun schon hinter sich. Im Juni hatte die Winzergenossenschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler überraschend darüber informiert, dass sie den Vorstand ausgewechselt hat.„Es waren trubelige Zeiten“, sagt Holzapfel rückblickend.