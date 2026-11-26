Erste Frau an Vorstandsspitze Was Heike Holzapfel bei der Dagernova schon bewegt hat Maja Wagener 26.11.2026, 05:00 Uhr

i Seit Juni leitet Heike Holzapfel als Vorstandsvorsitzende die Winzergenossenschaft Dagernova im Ahrtal. Sie ist die erste Frau an der Spitze. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Entspannt und offen zeigt sich Heike Holzapfel beim Gespräch mit unserer Zeitung. Seit Juni leitet sie die Dagernova als erste Frau an der Spitze und hat schon einige Weichen neu gestellt. Warum sie im Team arbeitet und wie gemacht für den Job ist.

Die ersten Monate hat Heike Holzapfel als erste Vorstandsvorsitzende der Dagernova, nun schon hinter sich. Im Juni hatte die Winzergenossenschaft in Bad Neuenahr-Ahrweiler überraschend darüber informiert, dass sie den Vorstand ausgewechselt hat.„Es waren trubelige Zeiten“, sagt Holzapfel rückblickend.







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