Wasser für Könige und Zaren Vor 100 Jahren erhielt Godesberg den „Bad“-Status Thomas Kölsch 17.07.2026, 10:00 Uhr

i An diesem Pavillon erhalten Bürger Wasser aus der Draitschquelle. Thomas Kölsch

100 Jahre „Bad Godesberg“: Zwischen Heilwasser‑Glorie und dem Ende goldener Zeiten suchen Bürger eine neue Identität. Jubiläen, Ausstellungen und Debatten zeigen, wie Geschichte zur Grundlage für die Zukunft werden kann.

Eine Quelle sollte den Wohlstand bringen: Die Geschichte Bad Godesbergs ist eng mit dem Draitschbrunnen und seinem Heilwasser verwoben, das angeblich schon von römischen Legaten Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus genutzt wurde. Vor allem ab 1790, als Kurfürst Maximilian Franz die Gemeinde zum Kurort erhob, zieht sich dieses Lebenselixier wie ein roter Faden durch die wechselhafte Historie.







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