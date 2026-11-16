Ahrtal-Kinder stellen aus „Utopie in Welt und Raum“ im Arp Museum eröffnet Verena Düren 16.11.2026, 17:00 Uhr

i Zahlreiche Mitwirkende des Netzwerks fanden sich zur Eröffnung ein. Verena Düren

Kinder und Jugendliche aus dem Ahrtal stellen noch bis zum 6. Dezember ihre selbst geschaffenen Kunstwerke im renommierten Arp Museum in Rolandseck aus. Sie setzen sich darin mit ihren Visionen der Zukunft auseinander.

„Ich habe das Arp Labor noch nie so erlebt“, begrüßte Julia Wallner, Direktorin des Arp Museum Bahnhof Rolandseck, zahlreiche Besucher am vergangenen Sonntag, 15. November, zur Eröffnung der Werkschau „Utopie in Welt und Raum“. Rund 200 Ausstellungsstücke zeigt die Werkschau, die im Rahmen des Projekts „721 gestern | heute | morgen“ entstand.







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