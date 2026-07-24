Restaurant am Rolandsbogen Unten wird mit Rheinblick geheiratet, oben geschmaust Maja Wagener 24.07.2026, 05:00 Uhr

i Der Rolandsbogen ist Markenzeichen und Schmuckstück des Restaurants unter Leitung von Frauke Strack. Maja Wagener

Ein fast 100 Jahre altes Trauzimmer, Tische am Fuße einer Burgruine und einen Blick ins Rheintal, der seinesgleichen sucht: Das Restaurant am Rolandsbogen hat viele Besonderheiten – und da ist die Gastronomie noch gar nicht genannt.

„Die Rheinromantik ist einfach ein Ort der Liebe“, sagt Frauke Strack und sieht von der kleinen Terrasse unterhalb des Rolandsbogens auf den weit darunterliegenden Rhein. Die Ruine, die von der ehemaligen Burg Rolandseck hoch über Rolandswerth übrig geblieben ist, gibt der Wirkungsstätte der Betriebsleiterin ihren Namen: Restaurant am Rolandsbogen.







Artikel teilen

Artikel teilen