Im Trierbachtal findet ein Pilotprojekt statt, das Wald und Landwirtschaft helfen soll, Regen dort zu halten, wo er fällt. Forscher, Gemeinden und Forst testen Praktiken vor Ort – mit Modellcharakter für Rheinland‑Pfalz.
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Das Trierbachtal soll Modellregion für die Verbesserung des naturnahen Wasserhaushalts im Wald werden. Ziel ist es, ein Teileinzugsgebiet zu bearbeiten und daraus einen praxistauglichen Handlungsleitfaden zu entwickeln. Dabei soll geprüft werden, ob sich die Ergebnisse auf andere Regionen übertragen lassen.