Ein Konzert von The BossHoss ist immer ein Spektakel - und das seit nummehr über 20 Jahren. Da ist auch die wilde Cowboy-Show auf dem Bonner KunstRasen keine Ausnahme. Und doch gibt es da die eine oder andere kritische Anmerkung.
Lesezeit 2 Minuten
Yeehaw, die Party kann losgehen! Seit mehr als 20 Jahren stehen The BossHoss in Deutschland an der Spitze des Country-Rock und haben in all dieser Zeit immer sichergestellt, dass jedes ihrer Konzerte zu einem Fest der guten Laune wird, mit jeder Menge druckvoller Rhythmen, augenzwinkernden Cowboy-Klischees und zwei exzellenten Entertainern an der Spitze.