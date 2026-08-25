Cowboys mit schwacher Stimme
The BossHoss in Bonn: Diesmal nicht ganz sattelfest
Sascha „Hoss Power“ Vollmer (rechts) schwächelt an diesem Abend auf dem Bonner KunstRasen. Zum Glück, kann Alec „Boss Burns“ Vö
Sascha „Hoss Power“ Vollmer (rechts) schwächelt an diesem Abend auf dem Bonner KunstRasen. Zum Glück, kann Alec „Boss Burns“ Völkel so manches Stück retten.
Thomas Kölsch

Ein Konzert von The BossHoss ist immer ein Spektakel - und das seit nummehr über 20 Jahren. Da ist auch die wilde Cowboy-Show auf dem Bonner KunstRasen keine Ausnahme. Und doch gibt es da die eine oder andere kritische Anmerkung.

Lesezeit 2 Minuten
Yeehaw, die Party kann losgehen! Seit mehr als 20 Jahren stehen The BossHoss in Deutschland an der Spitze des Country-Rock und haben in all dieser Zeit immer sichergestellt, dass jedes ihrer Konzerte zu einem Fest der guten Laune wird, mit jeder Menge druckvoller Rhythmen, augenzwinkernden Cowboy-Klischees und zwei exzellenten Entertainern an der Spitze.
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