VG Bad Breisig betroffen
Stromausfall sorgt für Ausfall der Wasserversorgung
In Teilen der VG Bad Breisig ist am Samstag das Trinkwasser ausgefallen.
In Teilen der VG Bad Breisig ist am Samstag das Trinkwasser ausgefallen.
Marijan Murat (Symbol). picture alliance/dpa

In der VG Bad Breisig hatten einige Bürger am Samstagmorgen vorübergehend offenbar kein Wasser. Ein Stromausfall hatte die Systemsteuerung der Wasserversorgung lahmgelegt. Doch die VG reagierte besonnen und war vorbereitet.

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Weil eine kurzzeitige Überspannung einen Stromausfall in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Breisig verursacht hat, gab es am Samstagmorgen einen Ausfall der Systemsteuerung der Wasserversorgung in der VG. Deshalb hatten Teile der Kommune zeitweise kein Wasser oder nur sehr wenig.

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Kreis Ahrweiler

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