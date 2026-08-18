„Runder Tisch“ noch erfolglos Streit um Kita-Standort in Heimersheim weiter ungelöst Jochen Tarrach 18.08.2026, 13:01 Uhr

i „Der vorgeschlagene Entwurf der Kita St. Mauritius passt in Heimersheim überall hin, aber nicht in den Pfarrgarten“, so das Urteil von Ortsvorsteher Jürgen Saess. Jochen Tarrach

Der Streit um den neuen Kita-Standort in Heimersheim zieht sich. Der „Runde Tisch“ tagte mehrfach, doch eine Entscheidung steht noch aus. Eltern und Anwohner fordern schnelle Klarheit, das Container‑Provisorium bleibt belastend.

„Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis.“ Genauso hat es der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler noch vor der Sommerpause gemacht. Denn noch immer war es mehr als fünf Jahre nach der Ahrflut von 2021 nicht gelungen, die zwischen dem Ortsbeirat von Heimersheim und der Mehrheit des Stadtrats strittige Standortfrage für den neuen Kindergarten (Kita) St.







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