Der Streit um den neuen Kita-Standort in Heimersheim zieht sich. Der „Runde Tisch“ tagte mehrfach, doch eine Entscheidung steht noch aus. Eltern und Anwohner fordern schnelle Klarheit, das Container‑Provisorium bleibt belastend.
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„Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis.“ Genauso hat es der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler noch vor der Sommerpause gemacht. Denn noch immer war es mehr als fünf Jahre nach der Ahrflut von 2021 nicht gelungen, die zwischen dem Ortsbeirat von Heimersheim und der Mehrheit des Stadtrats strittige Standortfrage für den neuen Kindergarten (Kita) St.