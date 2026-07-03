Mehr Leben fürs Zentrum Stadt Adenau ist mit erstem Bauernmarkt zufrieden Werner Dreschers 03.07.2026, 17:00 Uhr

i Pflanzen und Kräuter waren Bestanddteil des Angebots auf dem Bauernmarkt. Werner Dreschers

Trotz Hitze strömten zahlreiche Besucher kürzlich zum ersten Bauernmarkt nach Adenau. Sie konnten an einer Befragung zur Belebung des Stadtzentrums teilnehmen, die helfen soll, Adenau für Touristen und Einheimische interessanter zu machen.

Von einem guten Erfolg spricht die Stadt Adenau in einer Nachbetrachtung des Bauernmarkts auf dem Platz vor der Komturei. Die Besucherzahlen waren trotz der sommerlichen Hitzewelle unerwartet gut. Hunderte Gäste, Einheimische wie Besucher aus einem weiten Umfeld, nahmen das Angebot als attraktiv wahr und nutzten es rege.







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