Wiederkehrende Ausbaubeiträge Sinzigs Bachovenstraße: Bürger müssen für Ausbau zahlen Judith Schumacher 29.11.2026, 08:00 Uhr

i Die Bachovenstraße ist schon lange ein Sanierungsfall und nicht ungefährlich für Radfahrer. Judith Schumacher

Der Ausbau der Bachovenstraße wird die Anwohner voraussichtlich einiges kosten. Noch nicht klar ist allerdings, wie sich eine sukzessive Abschaffung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge des Landes auswirken könnte.

Über die Sinziger Bachovenstraße zu gehen oder zu fahren, ist wegen ihres seit Langem schlechten Zustands eine holperige Angelegenheit. Holperig verlief allerdings auch die jüngste Sitzung des Bauausschusses der Stadt zu diesem Thema. Bis es zur Beschlussfassung kam, wurde rege diskutiert.







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