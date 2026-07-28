„Panikorchester“ Lantershofen Seit 50 Jahren sind die Musikfreunde nicht zu überhören Thomas Weber 28.07.2026, 05:00 Uhr

i Beim Jubiläums-Frühlingskonzert in diesem Jahr. Die Musikfreunde sind eines der größten Orchester der Region. Wolfgang Lingen

Die Musikfreunde Lantershofen, die ihren alten Namen „Panikorchester“ nie ganz abgelegt haben, werden 50 Jahre alt. Ursprünglich aus einer Thekenidee entstanden, wuchs die Vereinigung immer weiter an – doch es gab auch harte Zeiten.

Panikorchester, was für ein Name. Für den stand in Lantershofen weniger die gleichnamige Band von Altrocker Udo Lindenberg Pate, sondern eher die Angst vor dem ersten Auftritt vor Publikum. Mittlerweile sind aus dem Panikorchester die Musikfreunde Lantershofen geworden, die Angst ist Selbstsicherheit gewichen.







Artikel teilen

Artikel teilen