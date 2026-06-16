Prominenter beim Ahrathon
Sebastian Pufpaff lief, drehte und feierte im Ahrtal
Auch das "Puffi-Team Total" war beim Ahrathon dabei.
Auch das "Puffi-Team Total" war beim Ahrathon dabei.
Martin Gausmann

Auch Promis haben sich unter die Laufwütigen beim Ahrathon am vergangenen Samstag gemischt: So war etwa Comedian und Moderator Sebastian Pufpaff am Start, der seine Teilnahme filmte. Sogar der Sendetermin steht schon fest.

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Beim Ahrathon waren wieder bunt kostümierte Menschen unterwegs, unter anderem auch einige Trauben mit aus Luftballons gefertigten Kostümen. Menschentrauben bildeten sich ebenfalls immer dort, wo Comedian Sebastian Pufpaff alias „Puffi Pufpaff“ vom sportbegeisterten „Team TV total“ auftauchte.

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