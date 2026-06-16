Auch Promis haben sich unter die Laufwütigen beim Ahrathon am vergangenen Samstag gemischt: So war etwa Comedian und Moderator Sebastian Pufpaff am Start, der seine Teilnahme filmte. Sogar der Sendetermin steht schon fest.
Lesezeit 1 Minute
Beim Ahrathon waren wieder bunt kostümierte Menschen unterwegs, unter anderem auch einige Trauben mit aus Luftballons gefertigten Kostümen. Menschentrauben bildeten sich ebenfalls immer dort, wo Comedian Sebastian Pufpaff alias „Puffi Pufpaff“ vom sportbegeisterten „Team TV total“ auftauchte.