Eine Bürgerin aus der Grafschaft wundert sich über das Vorgehen beim Schuppenbau in der Gemarkung Lantershofen und prangert auch die Entwässerung an. Die Gemeinde Grafschaft und sie sind anderer Ansicht als die Kreisverwaltung.
Lesezeit 3 Minuten
Eindrücklich erklärt eine Bürgerin aus der Grafschaft, wie sie es nicht nachvollziehen kann, dass ein größerer Schuppen, nach ihren Infos mit einer Grundfläche von 88 Quadratmetern, errichtet werden darf – ohne Baugenehmigung. Der Bau, der noch nicht abgeschlossen ist, entsteht in der Gemarkung Lantershofen, Flur 6, direkt an landwirtschaftlich genutzten Flächen.