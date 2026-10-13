Bau in der Grafschaft
Schuppen ohne Baugenehmigung: Bürgerin übt Kritik
So sieht der im Bau befindliche Schuppen in der Gemarkung Lantershofen, Flur 6, in der Nähe von Karweiler aktuell aus. Hätte für
So sieht der im Bau befindliche Schuppen in der Gemarkung Lantershofen, Flur 6, in der Nähe von Karweiler aktuell aus. Hätte für das Gebäude eine Baugenehmigung erfolgen müssen?
Achim Juchem

Eine Bürgerin aus der Grafschaft wundert sich über das Vorgehen beim Schuppenbau in der Gemarkung Lantershofen und prangert auch die Entwässerung an. Die Gemeinde Grafschaft und sie sind anderer Ansicht als die Kreisverwaltung.

Lesezeit 3 Minuten
Eindrücklich erklärt eine Bürgerin aus der Grafschaft, wie sie es nicht nachvollziehen kann, dass ein größerer Schuppen, nach ihren Infos mit einer Grundfläche von 88 Quadratmetern, errichtet werden darf – ohne Baugenehmigung. Der Bau, der noch nicht abgeschlossen ist, entsteht in der Gemarkung Lantershofen, Flur 6, direkt an landwirtschaftlich genutzten Flächen.
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