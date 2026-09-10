Statt der beliebten Kastanienaktion hat der große Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen in diesem Jahr angekündigt, in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen „Haribo-Wald“ zu pflanzen. Schulen aus der Region sollen mitmachen. Was steckt genau dahinter?
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Auch in diesem Jahr sagt Haribo seine beliebte Kastanienaktion wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ab. Stattdessen, so meldete der Süßwarenhersteller aus Grafschaft-Ringen, werde im Rahmen der Initiative „Das Ahrtal blüht auf“ oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen mit Schulen ein „Haribo-Wald“ gepflanzt.