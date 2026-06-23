Große Namen und Geheimnisse „Quatsch keine Oper“ lockt mit neuem Programm nach Bonn Thomas Kölsch 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Max Mutzke hatte für sein letztes Konzert niemand geringeren als Eko Fresh eingeladen. Thomas Kölsch

„Quatsch keine Oper“ startet 2026/27 größer denn je: neue Bühnen, bekannte Stars und ungewöhnliche Formate. Zwischen Wissenschaft und Witz locken in Bonn überraschende Abende die Kulturfans an.

Eigentlich kann Rita Baus einladen, wen sie will: Mit einer Auslastung von 97 Prozent ist ihre Reihe „Quatsch keine Oper“ ein Garant für ein volles Haus, ob sie nun anspruchsvolles politisches Kabarett präsentiert oder entspannte Comedy, unterhaltsame Lesungen oder – ein paar Jahre ist es schon her – echte Volksmusik aus dem Biermoos.







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