Zehn Jahre gibt es die Behelfsbrücke über den Leimersdorfer Bach nun schon – jetzt rückt das Ende des Provisoriums in den Fokus. Eine Kundgebung und neue Planungsschritte geben Hoffnung auf dauerhafte Lösungen.
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Es ist ein eher unrühmliches Jubiläum, das in der Grafschaft begangen wird. Denn am kommenden Samstag, 13. Juni, findet nahe der Behelfsbrücke über die L 79 bei Birresdorf eine von Ortsvorsteher Uwe Igelmund (CDU) angemeldete Kundgebung statt. Die dortige Steinbrücke über den Leimersdorfer Bach war vor zehn Jahren zerstört worden, genau am Samstag, 4.