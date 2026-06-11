Unwetter vor zehn Jahren Protestkundgebung an der Behelfsbrücke bei Birresdorf Thomas Weber 11.06.2026, 05:00 Uhr

i Seit Ende 2016 führt diese Behelfsbrücke bei Birresdorf über den Leimersdorfer Bach. Auch Bürgermeister Juchem muss die Engstelle von und zur Arbeit queren. Thomas Weber

Zehn Jahre gibt es die Behelfsbrücke über den Leimersdorfer Bach nun schon – jetzt rückt das Ende des Provisoriums in den Fokus. Eine Kundgebung und neue Planungsschritte geben Hoffnung auf dauerhafte Lösungen.

Es ist ein eher unrühmliches Jubiläum, das in der Grafschaft begangen wird. Denn am kommenden Samstag, 13. Juni, findet nahe der Behelfsbrücke über die L 79 bei Birresdorf eine von Ortsvorsteher Uwe Igelmund (CDU) angemeldete Kundgebung statt. Die dortige Steinbrücke über den Leimersdorfer Bach war vor zehn Jahren zerstört worden, genau am Samstag, 4.







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