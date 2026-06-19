Wie stellen sich Bürger und die Politiker im Stadtrat ihr Sinzig künftig vor? Vor allem die Gestaltung der Innenstadt regt derzeit Diskussionen an. Im Mittelpunkt steht auch die Frage nach einer Fußgängerzone.
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Seit Jahrzehnten begleitet die Stadt Sinzig das Thema „Ja oder Nein zur Fußgängerzone in der Innenstadt“. Im Rahmen des Integrierten Stadtkonzepts (ISEK) gäbe es dafür Fördergelder. Ziel ist auch die Entwicklung eines zukunftsorientierten, nachhaltigen und integrierten Innenstadt-Verkehrskonzepts unter Berücksichtigung aktueller Mobilitätsentwicklungen, stadtplanerischer Zielsetzungen und veränderter Rahmenbedingungen.