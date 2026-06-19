Ideen zur Stadtentwicklung Pro und Kontra zur möglichen Fußgängerzone in Sinzig Judith Schumacher 19.06.2026, 05:00 Uhr

i Im Bauausschuss zeichnet sich eine Mehrheit gegen eine Fußgänzerzone in der Bachovenstraße ab. Die Meinungsbildung ist aber noch nicht abgeschlossen. Judith Schumacher

Wie stellen sich Bürger und die Politiker im Stadtrat ihr Sinzig künftig vor? Vor allem die Gestaltung der Innenstadt regt derzeit Diskussionen an. Im Mittelpunkt steht auch die Frage nach einer Fußgängerzone.

Seit Jahrzehnten begleitet die Stadt Sinzig das Thema „Ja oder Nein zur Fußgängerzone in der Innenstadt“. Im Rahmen des Integrierten Stadtkonzepts (ISEK) gäbe es dafür Fördergelder. Ziel ist auch die Entwicklung eines zukunftsorientierten, nachhaltigen und integrierten Innenstadt-Verkehrskonzepts unter Berücksichtigung aktueller Mobilitätsentwicklungen, stadtplanerischer Zielsetzungen und veränderter Rahmenbedingungen.







Artikel teilen

Artikel teilen