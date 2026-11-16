Rückhaltebecken im Ahrtal Priorisierte Becken: Welche Konflikte erwartet werden Lars Tenorth 16.11.2026, 05:00 Uhr

i Kurz nach der Flut im Sommer 2021 zeigt diese Aufnahme die Ahr in Marienthal mit den Weinbergen. Die geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal, deren Finanzierung noch nicht gesichert ist, sollen einen hohen Hochwasserschutz bieten. (Archivfoto) Philipp von Ditfurth/dpa. dpa

Die Bürger im Ahrtal wünschen sich einen guten Hochwasserschutz. Unklar ist die Finanzierung. Klar ist dagegen, dass nicht alle 17 Becken-Standorte auf einmal realisiert werden können. Drei Standorte sind im Fokus und bergen verschiedene Konflikte.

Dass die 17 geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal (plus eines außerhalb) enorm wichtig für den Hochwasserschutz sind, ist hinlänglich bekannt. Doch anhand der Widerstandsanalyse durch das planende Fachbüro zeigen sich potenzielle Konflikte der Standorte, die die Raum- und Siedlungsstruktur, Schutzgebiete oder auch die Infrastruktur betreffen.







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