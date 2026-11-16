Die Bürger im Ahrtal wünschen sich einen guten Hochwasserschutz. Unklar ist die Finanzierung. Klar ist dagegen, dass nicht alle 17 Becken-Standorte auf einmal realisiert werden können. Drei Standorte sind im Fokus und bergen verschiedene Konflikte.
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Dass die 17 geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal (plus eines außerhalb) enorm wichtig für den Hochwasserschutz sind, ist hinlänglich bekannt. Doch anhand der Widerstandsanalyse durch das planende Fachbüro zeigen sich potenzielle Konflikte der Standorte, die die Raum- und Siedlungsstruktur, Schutzgebiete oder auch die Infrastruktur betreffen.