Tat in Oberdürenbach Polizei wertet 120 Hinweise zu Missbrauchsfall aus Celina de Cuveland 17.11.2026, 12:00 Uhr

i Für ihre besondere Ermittlungsaktion, die DNA-Reihenuntersuchung, hatte die Polizei zwei Tage lang ihre Einsatzzentrale im neuen Feuerwehrgerätehaus von Oberdürenbach eingerichtet. Frank Bugge

Die Polizei sucht nach wie vor nach dem Mann, der eine Siebenjährige im Juni 2025 in Oberdürenbach missbraucht hat. Noch werten die Beamten Hinweise aus, die nach einer Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ eingegangen sind.

Die Polizei ist in dem Fall des sexuellen Missbrauchs einer Siebenjährigen im Sommer 2025 in Oberdürenbach noch immer keinen entscheidenden Schritt weitergekommen. Inzwischen sind mehrere DNA-Proben-Aktionen in Oberdürenbach selbst und den umliegenden Orten erfolgt sowie eine Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY – Ungelöst“ am 9.







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