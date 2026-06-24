Monsignore Wilfried Schumacher Pfarrer engagiert sich weiterhin ehrenamtlich im Ahrtal Judith Schumacher 24.06.2026, 16:00 Uhr

i In seinem Ruhestand ist der ehemalige Bonner Stadtdechant an der Ahr schwer aktiv. Jetzt ist er gar ganz nach Dernau gezogen. Judith Schumacher

Monsignore Wilfried Schumacher ist seit 2022 für die ehemalige Pfarreiengemeinschaft Altenahr tätig. Inzwischen kennt er das Ahrtal wie seine Westentasche. Und die Bürger kennen ihn. Was macht der Pfarrer heute?

Seit dem Jahr 2022 ist Monsignore Wilfried Schumacher für die damalige Pfarreiengemeinschaft Altenahr tätig. Als er im Jahr 2018 in den Ruhestand ging, wussten das die hiesigen Pastoren und fragten an, ob der ehemalige Bonner Stadtdechant und Pastor vom Bonner Münster sich vorstellen könne, an der Ahr nach der Flutkatastrophe auszuhelfen.







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