Vier Wanderungen an vier Tagen
Nur die Sonne fehlte bei der Gipfelfestetappe in Rech

Das Ahrtaler Gipfelfest erfreut sich großer Beliebtheit. Das belegt auch die Auftaktetappe am Feiertag. An der Forsterberghütte in Rech fanden sich viele Wanderer ein.

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Auch wenn sich die Sonne zum Auftakt der 20. Auflage des Ahrtaler Gipfelfestes weitgehend rargemacht hatte, waren dennoch am Feiertag viele Wanderer auf der idyllischen Strecke hinauf zur Forsterberghütte in Rech unterwegs. Oben angekommen lockten Kulinarisches und ein guter Wein als Entschädigung für die körperlichen Mühen.

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