Freizeit am Wochenende Noch Tickets für „Typisch Kölsch“ in Neuenahr zu haben Thomas Weber 07.08.2026, 15:39 Uhr

i Die Domstürmer sind auch in diesem Jahr wieder die Headliner bei „Typisch Kölsch“. Thomas Weber

Zwei große Musikveranstaltungen am Wochenende im Kreis Ahrweiler sind noch nicht ausverkauft. Kurzentschlossene können für „Typisch Kölsch“ in Bad Neuenahr und das Blas- und Brass-Festival in Lantershofen noch Karten kaufen.

Wer am Samstag, 8. August, noch feiern gehen möchte, hat dazu in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Grafschaft noch die Chance. Denn für zwei große Veranstaltungen gibt es noch Tickets. Auf dem Parkplatz des Apollinarisstadions in der Bad Neuenahrer Kreuzstraße startet um 15 Uhr der rheinische Sommerkarneval.







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