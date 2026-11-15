Betreuungsplätze fehlen Niederzissener Mehrzweckgebäude darf Interimskita sein Martin Ingenhoven 15.11.2026, 08:00 Uhr

i Bei der Einweihung des Mehrzweckgebäudes am Niederzissener Marktplatz im Dezember 2024 ging es festlich zu. Ursprünglich war das Gebäude nicht dazu gedacht, eine Kindertagespflege zu beherbergen. Martin Ingenhoven

Niederzissen braucht mehr Platz für Kleinkinder – das eigentlich für Veranstaltungen von Gemeinde oder Vereinen vorgesehene Mehrzweckgebäude dient deshalb als Betreuungsstätte. Und das ist durchaus rechtens, wie die Recherche unserer Zeitung zeigt.

Niederzissen hat ein Problem: Es gibt zu wenige Kindergartenplätze für den Nachwuchs der gut 2700 Einwohner. Bereits mehrfach hatten Rat und Verwaltung betont, dass sie in den Jahren der Corona-Pandemie von einer spürbaren Geburtenwelle überrascht worden seien.







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