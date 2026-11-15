Niederzissen braucht mehr Platz für Kleinkinder – das eigentlich für Veranstaltungen von Gemeinde oder Vereinen vorgesehene Mehrzweckgebäude dient deshalb als Betreuungsstätte. Und das ist durchaus rechtens, wie die Recherche unserer Zeitung zeigt.
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Niederzissen hat ein Problem: Es gibt zu wenige Kindergartenplätze für den Nachwuchs der gut 2700 Einwohner. Bereits mehrfach hatten Rat und Verwaltung betont, dass sie in den Jahren der Corona-Pandemie von einer spürbaren Geburtenwelle überrascht worden seien.