Betreuungsplätze fehlen
Niederzissener Mehrzweckgebäude darf Interimskita sein
Bei der Einweihung des Mehrzweckgebäudes am Niederzissener Marktplatz im Dezember 2024 ging es festlich zu. Ursprünglich war das
Bei der Einweihung des Mehrzweckgebäudes am Niederzissener Marktplatz im Dezember 2024 ging es festlich zu. Ursprünglich war das Gebäude nicht dazu gedacht, eine Kindertagespflege zu beherbergen.
Martin Ingenhoven

Niederzissen braucht mehr Platz für Kleinkinder – das eigentlich für Veranstaltungen von Gemeinde oder Vereinen vorgesehene Mehrzweckgebäude dient deshalb als Betreuungsstätte. Und das ist durchaus rechtens, wie die Recherche unserer Zeitung zeigt.

Lesezeit 3 Minuten
Niederzissen hat ein Problem: Es gibt zu wenige Kindergartenplätze für den Nachwuchs der gut 2700 Einwohner. Bereits mehrfach hatten Rat und Verwaltung betont, dass sie in den Jahren der Corona-Pandemie von einer spürbaren Geburtenwelle überrascht worden seien.
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