Hochwassersicher gebaut
Neues Vereinsheim und neues Restaurant in Bad Bodendorf
Können nicht ohne Gäste sein: Die ehemaligen Piccolo-Inhaber Franco Dzaferi und Ehefrau Rija sind aus dem Ruhestand zurück und f
Können nicht ohne Gäste sein: Die ehemaligen Piccolo-Inhaber Franco Dzaferi und Ehefrau Rija sind aus dem Ruhestand zurück und führen nun das Restaurant "Platz 8".
Judith Schumacher

Ein neues Vereinsheim trotzt beim TC Bad Bodendorf künftig dem Hochwasser – es ist auf Stelzen gebaut. Dazu gab es am Dienstagabend bei der Eröffnungsfeier noch eine Überraschung für Sinziger Gastronomiefans. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein Baustein nach dem anderen fügt sich im Naherholungsgebiet Bad Bodendorf wieder zusammen. Nachdem die Minigolfanlage samt komfortablem Kiosk durch die Finanzierung aus dem Wiederaufbaufonds von Land und Bund nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 wieder wie aus dem Ei gepellt dasteht, wurde jetzt das 3,3 Millionen Euro teure Vereinsheim des Tennisclubs (TC) Bad Bodendorf offiziell eingeweiht.

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Kreis AhrweilerGastronomie

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