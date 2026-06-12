Ein neues Freizeitbad für Remagen ist geplant – Modernisierung setzt auf Holzbau und familienfreundliche Angebote. Unerwartete Funde im Untergrund haben den Start verschoben; der Zeitplan bleibt dennoch vorsichtig optimistisch.
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Der Abriss des Remagener Freizeitbads rückt näher. Es soll nach 51 Jahren seines Bestehens für rund 18,3 Millionen Euro neu errichtet werden. Der Bund hat seine Unterstützung in Höhe von 6 Millionen Euro Fördergeldern zugesagt.„Dem ein oder anderen werden Zeitplan und Kostenschätzung nicht gefallen“, schickte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl in der jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses im Rathaus voraus.