Bau verzögert sich etwas Neues Remagener Freibad öffnet erst zur Saison 2028 Judith Schumacher 12.06.2026, 05:00 Uhr

i Der Neubau des Remagener Freibads erfolgt in Holzrahmenbauweise. Hier ist der Eingang visualisiert. AV-A Anderhalten Architekten. ava anderhalten architekten

Ein neues Freizeitbad für Remagen ist geplant – Modernisierung setzt auf Holzbau und familienfreundliche Angebote. Unerwartete Funde im Untergrund haben den Start verschoben; der Zeitplan bleibt dennoch vorsichtig optimistisch.

Der Abriss des Remagener Freizeitbads rückt näher. Es soll nach 51 Jahren seines Bestehens für rund 18,3 Millionen Euro neu errichtet werden. Der Bund hat seine Unterstützung in Höhe von 6 Millionen Euro Fördergeldern zugesagt.„Dem ein oder anderen werden Zeitplan und Kostenschätzung nicht gefallen“, schickte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl in der jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses im Rathaus voraus.







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