Niederzissen bekommt ein neues Feuerwehrgebäude, und die Pläne dafür nehmen immer mehr Gestalt an. Inzwischen könne man sich das neue Haus schon gut vorstellen, meint VG-Chef Johannes Bell. Was geplant ist.
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Acht Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge, ein eigener Übungsturm, moderne Werkstätten und eine neue Feuerwehreinsatzzentrale: Das künftige Feuerwehrhaus in Niederzissen nimmt Gestalt an – wenngleich derzeit noch auf dem Papier. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Brohltal präsentierte das beauftragte Architekturbüro Stark die Entwurfsplanung für den Neubau.