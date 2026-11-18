Was im Inneren geplant ist Neues Feuerwehrhaus in Niederzissen wird konkreter Martin Ingenhoven 18.11.2026, 10:00 Uhr

i Die bestehende Fahrzeughalle ist zu klein und entspricht nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehr in Niederzissen. Martin Ingenhoven

Niederzissen bekommt ein neues Feuerwehrgebäude, und die Pläne dafür nehmen immer mehr Gestalt an. Inzwischen könne man sich das neue Haus schon gut vorstellen, meint VG-Chef Johannes Bell. Was geplant ist.

Acht Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge, ein eigener Übungsturm, moderne Werkstätten und eine neue Feuerwehreinsatzzentrale: Das künftige Feuerwehrhaus in Niederzissen nimmt Gestalt an – wenngleich derzeit noch auf dem Papier. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Brohltal präsentierte das beauftragte Architekturbüro Stark die Entwurfsplanung für den Neubau.







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