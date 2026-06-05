Bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal wurde auch die Nepomukbrücke in Rech beschädigt. Später wurde sie abgerissen, nun soll ein Neubau folgen. Warum dieser nicht mit Stützpfeiler ausgestattet wird, hat der Gemeinderat nun begründet.

Die neue Straßenbrücke über die Ahr zur Verbindung der beiden am Nord- und Südufer liegenden Ortsteile der Weingemeinde Rech soll ohne Pfeiler im Fluss gebaut werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Ein Brückenneubau ist notwendig, da die Flutkatastrophe am 14.