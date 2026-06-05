Zerstört bei der Ahrflut
Neue Nepomukbrücke in Rech erhält keine Stützpfeiler
Bürgermeister Thomas Hostert zeigt die Position, von der aus die neue Brücke über die Ahr verlaufen soll. Im Hintergrund das Wei
Bürgermeister Thomas Hostert zeigt die Position, von der aus die neue Brücke über die Ahr verlaufen soll. Im Hintergrund das Weingut & Restaurant St. Nepomuk (rot) an der Bundesstraße auf der anderen Seite der Ahr.
Frank Bugge

Bei der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal wurde auch die Nepomukbrücke in Rech beschädigt. Später wurde sie abgerissen, nun soll ein Neubau folgen. Warum dieser nicht mit Stützpfeiler ausgestattet wird, hat der Gemeinderat nun begründet.

Lesezeit 3 Minuten
Die neue Straßenbrücke über die Ahr zur Verbindung der beiden am Nord- und Südufer liegenden Ortsteile der Weingemeinde Rech soll ohne Pfeiler im Fluss gebaut werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Ein Brückenneubau ist notwendig, da die Flutkatastrophe am 14.

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