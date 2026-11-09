Lösung für Remagener Ortsteil
Neuanfang für Unkelbacher Dorfladen in Sicht
Für Unkelbach hat Paul Juchem mit Herz und Seele den Edeka geführt. "Dicke“ ist er auch mit Julius, der immer eine besonders di
Für Unkelbach hat Paul Juchem mit Herz und Seele den Edeka geführt. "Dicke“ ist er auch mit Julius, der immer eine besonders dicke Scheibe Fleischwurst bekommt.
Judith Schumacher

Unkelbach atmet auf: Der Dorfladen von Paul Juchem wird ab Dezember von Alexandra Küsgen mit einem Mix aus Selbstbedienung und persönlichem Service weitergeführt. Ob das neue Konzept die Nachbarschaft überzeugt, wird sich zeigen.

Lesezeit 5 Minuten
Als Paul Juchem verkündete, dass er nach mehr als vierzig Jahren seinen Dorfladen schließen werde, stand Unkelbach Kopf. „Das geht nicht! Der Paul ist eine Institution“, hatte Ortsvorsteher Egmond Eich vor rund einem Jahr seinem Entsetzen Luft gemacht.
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