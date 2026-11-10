Ausbruch in der Küche
Nach Wohnungsbrand in Kripp: Brandursache ist ungewiss
In Remagen-Kripp gab es am 1. November einen Wohnungsbrand, bei dem 49 Kräfte der Feuerwehr aus den Stadtteilen Remagens im Eins
In Remagen-Kripp gab es am 1. November einen Wohnungsbrand, bei dem 49 Kräfte der Feuerwehr aus den Stadtteilen Remagens im Einsatz waren. Symbolbild
Marijan Murat/dpa

In Kripp, einem Ortsbezirk von Remagen, gab es vor Kurzem einen Wohnungsbrand, bei dem glücklicherweise keiner der Bewohner verletzt worden ist. So äußert sich die Kriminalinspektion Mayen zur Ermittlung der genauen Brandursache. 

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In der Nacht zum 1. November kam es zu einem schweren Wohnungsbrand in Kripp. Der Küchenbrand in der Quellenstraße breitete sich schnell aus. Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung berichtete die Polizeiinspektion Remagen, dass zwei Wohnungen des Hauses bis auf Weiteres unbewohnbar bleiben.
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