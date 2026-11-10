In Kripp, einem Ortsbezirk von Remagen, gab es vor Kurzem einen Wohnungsbrand, bei dem glücklicherweise keiner der Bewohner verletzt worden ist. So äußert sich die Kriminalinspektion Mayen zur Ermittlung der genauen Brandursache.
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In der Nacht zum 1. November kam es zu einem schweren Wohnungsbrand in Kripp. Der Küchenbrand in der Quellenstraße breitete sich schnell aus. Aufgrund der starken Brand- und Rauchentwicklung berichtete die Polizeiinspektion Remagen, dass zwei Wohnungen des Hauses bis auf Weiteres unbewohnbar bleiben.