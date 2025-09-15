Die ehemalige Tongrube Leimersdorf sieht einigen Verwendungszwecken entgegen. Das Spektrum reicht von erneuerbarer Energie bis zur Nutzung als Baufeld. Allerdings müsste wohl für Letzteres noch eine Verfüllung des „Lochs“ kalkuliert werden.

Große Teile der ehemaligen Tongrube Leimersdorf sind auf dem Weg, erneuerbare Energien zu produzieren. Diese hat die Eifelstrom GmbH gekauft und mit Photovoltaikfeldern bestückt. Nun hat die Gemeinde Grafschaft nachgezogen und die ehemalige Betriebsfläche, das ausgebeutete Südfeld sowie einige landwirtschaftliche Flächen erworben.

Haribo-Produktionswasser kann nicht verwertet werden

Kaum war aber die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken, war das über lange Jahre geplante Energielager in der ausgebeuteten Grube vom Tisch. Dort sollte eigentlich mittels Wasser oder Granulat Wärme aus der Verwertung des Haribo-Produktionswassers gespeichert werden, um diese in ein Nahwärmenetz einzuspeisen. „Durch die Verwertung des Produktionswassers im Werk Grafschaft kommt dieser Nutzungsansatz nicht mehr zum Tragen“, sagt die Grafschafter Verwaltung nun und legt insgesamt fünf neue Ideen vor.

i Das alte Verwaltungsgebäude der Leimersdorfer Tongrube soll künftig Verwaltungsstätte des Grafschafter Bauhofs werden. Thomas Weber

Dabei geht es zunächst um den noch offen liegenden Tagebau. „Wir haben dort ein großes Loch gekauft und müssen sehen, was wir damit machen“, so Bürgermeister Achim Juchem (CDU). An besagtem Loch kommt es immer wieder zu Abbrüchen der Hangkante. Nun ist zu klären, ob das Baufeld komplett verfüllt werden muss oder eine Teilverfüllung und die Anlage eines Feuchtbiotops einer Hangsicherung genügt.

Erdreich aus Nierendorf nutzen?

Aus einer Renaturierungsmaßnahme in Nierendorf könnte für die Teilverfüllung 40.000 Kubikmeter Erdreich eingebracht werden. Das geht schneller und ist kostengünstiger. Noch ein Vorteil: Durch die Kombination mit Verfüllung und Feuchtbiotop kann die Maßnahme als Ausgleichs- und Hochwasserschutzmaßnahme deklariert und eventuell Fördermittel abgeschöpft werden.

i Das Feuerwehrhaus in Oeverich ist zu klein, ein Neubau am Rande von Niederich steht in der Diskussion. Thomas Weber

Die zweite Idee betrifft das Betriebsgelände nördlich der L79. Dorthin könnte der kommunale Bauhof umziehen und hätte mehr Raum und mehr Möglichkeiten als aktuell am Ringener Stadtweg. Damit wäre eine bald notwendige Erweiterung des Bauhofs im Rahmen der Umsetzung des Baugebiets Kreuzerfels III in Ringen obsolet, und das Baugebiet könnte kleiner werden.

Angedachte Halle könnte entfallen

Das Areal am Stadtweg in Ringen könnte dann Remondis, dem Deutschen Roten Kreuz sowie den gemeindlichen Hausmeistern zur Verfügung gestellt werden. Für diese Gruppe war bisher die Errichtung einer multifunktionalen Halle für im Innovationspark angedacht. Diese Halle könnte entfallen, das Grundstück neu vermarktet werden.

i Der aktuelle Grafschafter Bauhof müsste bald eh erweitert werden. Jetzt ist ein Umzug in den Ortsbezirk Leimersdorf in der Planung. Thomas Weber

Zurück nach Leimersdorf, denn dort gibt es noch weitere Ideen. Demnach könnte auf einer neuen Bauhoffläche auf dem Areal der Tongrube eine Nahwärmezentrale entstehen. Nicht nur der Bauhof könnte mit Nahwärme geheizt werden. Denn das erworbene Gelände erstreckt sich weiter nördlich des Leimersdorfer Bachs und böte Platz für ein neues Dorfgemeinschaftshaus in Kombination mit einem Feuerwehrhaus.

i Das derzeitige Haus des Dorfes in Leimersdorf könnte bei einem Neubau der dortigen Grundschule gleich nebenan zugeschlagen werden. Thomas Weber

Das aktuelle Feuerwehrhaus des Ortsbezirks in Oeverich ist zu klein, kann aber nicht vergrößert werden. Und das aktuelle Dorfgemeinschaftshaus in Leimersdorf könnte der benachbarten Grundschule zugeschlagen werden, die schon jetzt jede Menge Kapazitäten in dem Haus nutzt.