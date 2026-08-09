Viel Blasmusik am Wochenende
Musikfreunde Lantershofen feiern 50-jähriges Bestehen
Konzerte in und um den Winzerverein bestimmten das Wochenende.
Konzerte in und um den Winzerverein bestimmten das Wochenende.
Thomas Weber

Die Musikfreunde Lantershofen haben am Wochenende mit einem großen Blasmusik- und Brass-Festival ihr 50-Jähriges gefeiert. Mit dabei waren lokale Musikgruppen, aber auch eine Truppe aus Trier.

Lesezeit 1 Minute
„Nicht zu überhören“ war das Motto beim Blasmusik- und Brass-Festival anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikfreunde Lantershofen. Rund um den Winzerverein gab es an zwei Tagen zahlreiche Konzerte zu erleben. Dort spielte unter der Schirmherrschaft des Grafschafter Bürgermeisters Achim Juchem die befreundete Musikvereinigung aus Calmbach im Schwarzwald genauso fulminant auf wie Ahrtalblech oder die Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler. ...
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